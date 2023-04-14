В Чувашии загорелся школьный автобус с детьми

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление МЧС по Чувашии Фото: управление МЧС по Чувашии

В деревне Кукшумы Ядринского района Чувашии в четверг, 13 апреля, загорелся школьный автобус ПАЗ-32053, в котором находились 16 детей, сопровождавший их преподаватель и водитель. Об этом региональное управление МЧС РФ сообщило сегодня в своем Telegram-канале.

Пожар произошел в 07:15 час на улице Шоссейная, где находится Кукшумская основная школа.

В результате возгорания никто не пострадал – все 18 человек, находившиеся в автобусе, «организованно покинули» его, говорится в сообщении.

Судя по фотографии, распространенной МЧС, автобус ПАЗ 2015 года выпуска полностью выгорел.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"