В Чувашии загорелся школьный автобус с детьми

Фото: управление МЧС по Чувашии
В деревне Кукшумы Ядринского района Чувашии в четверг, 13 апреля, загорелся школьный автобус ПАЗ-32053, в котором находились 16 детей, сопровождавший их преподаватель и водитель. Об этом региональное управление МЧС РФ сообщило сегодня в своем Telegram-канале.
Пожар произошел в 07:15 час на улице Шоссейная, где находится Кукшумская основная школа.
В результате возгорания никто не пострадал – все 18 человек, находившиеся в автобусе, «организованно покинули» его, говорится в сообщении.
Судя по фотографии, распространенной МЧС, автобус ПАЗ 2015 года выпуска полностью выгорел.