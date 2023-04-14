В Катайске с предприятия взыскали 750 тыс. рублей за травмирование работника

Катайский районный суд взыскал с местного ООО «УралСибЛес» 750 тыс. руб. в пользу работника, получившего травму на производстве. Исковые требования прокуратуры частично удовлетворены, отмечают в надзорном ведомстве Курганской области. Решение суда не вступило в законную силу.

Установлено, что 2 декабря прошлого года сотрудник деревообрабатывающего предприятия получил на производстве вред здоровью средней тяжести. Госинспекция труда установила, что причиной несчастного случая стало неисполнение работодателем требований по охране труда. Следственное управление СК по Катайскому району по результатам проверки отказалось возбуждать уголовное дело.

Пострадавший работник обратился в прокуратуру, которая направила в суд иск о взыскании компенсации морального вреда на сумму в 2 млн руб.