Доход предприятий жилищно-коммунального комплекса в Удмуртии превысил 51 млрд рублей в 2022 году

В 2022 году общая сумма доходов организаций в Удмуртии, предоставляющих коммунальные услуги, превысила 51,8 млрд руб. с учетом финансирования из бюджета, сообщает Удмуртстат. Общая сумма расходов составила 44,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом вложения в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций, направленных на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, остались на уровне 2,4%. Их общий объем составил немногим более 1,83 млрд руб.

Предъявленный к оплате объем платежей за отпущенные населению ресурсы сложился в размере 22,2 млрд руб. Жители Удмуртии возместили снабжающим организациям 96,2% затрат на предоставление услуг, управляющие организации — 91%.

Дебиторская задолженность ресурсоснабжающим предприятиям Удмуртии на 1 января 2023 года составила 11 млрд руб., а кредиторская задолженность выросла до 8,9 млрд руб.