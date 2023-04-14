В Башкирии ожидают мокрый снег, гололед и сильный ветер

Сегодня вечером в Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления, сообщают в пресс-службе МЧС по республике.

В юго-восточных районах будет небольшой мокрый снег, ночью до умеренного, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед и гололедица на дорогах. Ветер северо-восточный, северный, 9-14 м/с., местами порывы 15-20 м/с., ночью по юго-востоку порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -5-19 по Цельсию, днем +3+8, по юго-востоку до -2.

В юго-восточных районах республики на дорогах будет снежный накат, гололедица, видимость в осадках ночью ухудшится до 1-2 км.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте