Суд в Китае утвердил смертный приговор гражданину США

Суд промежуточной инстанции округа Цзянмэнь Китайской Народной Республики оставил в силе смертный приговор гражданину США Марку Свидану. Суд назначил двухлетнюю отсрочку исполнения приговора, говорится в заявлении Госдепартамента США. Господин Свидан был задержан в КНР в 2012 году по обвинениям, связанным с наркотиками. В 2019-м китайский суд приговорил его к смертной казни.

«Мы разочарованы этим решением и будем продолжать добиваться его немедленного освобождения и возвращения в США. Официальные лица США неоднократно выражали высшим должностным лицам КНР свою озабоченность по поводу лечения господина Свидана, медицинского обслуживания и его неспособности своевременно отправлять или получать почту»,— говорится в заявлении Госдепа.

В ведомстве уточнили, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен продолжают лично добиваться освобождения господина Свидана и других американских граждан, несправедливо задержанных или удерживаемых в качестве заложников по всему миру.

По информации Associated Press, суд КНР осудил 44-летнего Марка Свидана за предполагаемое участие в производстве амфетамина в составе преступной группировки. Всего суд приговорил по этому делу 11 человек, которые, по мнению китайских правоохранительных органов, причастны к производству 69 кг метамфетамина.

В 2020 году Совет по правам человека ООН постановил (.pdf), что господин Свидан был задержан с нарушением принципа неприкосновенности личности (ст. 9 Всеобщей декларации прав человека). СПЧ призвал КНР немедленно освободить его из-под стражи.

Эрдни Кагалтынов