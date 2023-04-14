Ставки аренды однокомнатных квартир в Челябинске выросли на 3,6%

За январь-март средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Челябинске выросла на 3,6% и достигла 15,4 тыс. руб. в месяц. Показатель по двухкомнатным квартирам, напротив, снизился на 1,5%, до 20,4 тыс. руб. Об этом сообщается в исследовании портала недвижимости «Мир квартир».

Ставка аренды трехкомнатной квартиры в Челябинске за квартал подорожала в среднем на 3,4% и составила 28,8 тыс. руб. В целом среди городов численностью свыше 300 тыс. человек показатель увеличился на 1,8%, до 30 тыс. руб. При этом стоимость аренды однокомнатных квартир выросла на 0,7% и составила 17,6 тыс. руб. Двухкомнатные подорожали на 1,8%.

Среди крупных городов ощутимее всего средние ставки аренды однокомнатных квартир ощутимее всего выросли в Магнитогорске (+18,5%), Владивостоке (+16,1%) и Волгограде (+8,6%).