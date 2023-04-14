В Ижевске произошел пожар в здании клиники на улице Петрова

Сегодня, 14 апреля, около 11:20 в столице Удмуртии на улице Петрова загорелся трехэтажный пристрой к 9-этажному жилому дому, где работает медклиника. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, к моменту прибытия пожарных горела обрешетка здания медицинского учреждения. Работники клиники пытались потушить возгорание огнетушителем, после чего эвакуировались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Специалисты установили пожарную автоцистерну и лестницу, в это время внутри здания работали звенья газодымозащитной службы. Ликвидировать пожар, площадь которого составила 20 кв. м, удалось в 11:48. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают эксперты и дознаватели МЧС России.