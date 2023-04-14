Суд в Петербурге получил иск к Ольге Бузовой на миллион евро

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал иск алкогольной компании о взыскании убытков с певицы Ольги Бузовой. Истец просит выплатить 1,15 млн евро, сообщили 14 апреля в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Ольга Бузова во время выступления на фестивале VK Fest

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Певица Ольга Бузова во время выступления на фестивале VK Fest

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

В суд на Ольгу Бузову подала компания «Глобал Вайн дистрибьюшен». Ранее между ними был заключен договор на использование товарного знака BUZWINE, согласно которому продукция продвигалась под именем и образом певицы. Позже госпожа Бузова отозвала согласие на участие в кампании, а организации пришлось утилизировать партию продукции, которая была выпущена. При этом «Глобал Вайн дистрибюьшен» возместили убытки за невыполнение контракта с «ЧирсБэвэриджДистрибьюшенГМБХ».

Компания обратилась в Приморский районный суд Петербурга с просьбой взыскать солидарно с Ольги Бузовой и ее продюсера в счет убытков 1,15 млн евро по курсу ЦБ РФ в день исполнения решения и 1,5 млн руб. расходов по утилизации продукции, которую не пустили в продажу.

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