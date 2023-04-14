В Казани возбудили уголовное дело после падения светофора на пенсионера

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело после падения светофора на 76-летнего прохожего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне утром на пересечении улиц Парина и Мавлютова. Светофор рухнул из-за сильного порыва ветра. Мужчина получил перелом берцовой кости, и его увезли в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Детали ЧП уточняются. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную установку дорожной инфраструктуры, отметили в управлении.

"Ъ-Казань"