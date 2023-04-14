В Ярославле добавили денег на дорожную разметку

В Ярославле объявлен аукцион на право заключения контракта по нанесению дорожной разметки в городе. Документация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нанесение дорожной разметки в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Нанесение дорожной разметки в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Начальная цена контракта составляет 40 млн. руб. В 2022 году аналогичная закупка стоила 21,5 млн руб., а в 2021-м — почти 30 млн руб.

Работы будут проводиться с момента заключения контракта до 30 сентября. Частична разметка будет выполнена с использованием более стойких пластичных материалов: на площадях Красной, Советской, Богоявленской, Подвойского, Волкова, Октябрьской, Комсомольской и у вокзала Ярославль Главный, а также ряде проспектов и улиц. На большинстве улиц разметку сделают краской.

Антон Голицын