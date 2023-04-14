Жители Дубравной улицы протестуют против расширения пекарни на проходе

Около 70 жителей Дубравной улицы направили в администрацию Нижнего Новгорода коллективную жалобу, протестуя против планов предпринимателя Мехмана Имрана оглы Бабирова расширить пекарню в сторону остановки общественного транспорта (копия письма есть в распоряжении «Ъ-Приволжье»).

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Как пишут местные жители, в месте планируемого расширения пекарни проходит основной поток людей, идущих к остановке, и сокращение пешеходной зоны нарушит их права на безопасный проход по улице. Жильцы расположенного рядом дома №1 также пожаловались городскому прокурору на то, что торговый павильон «Дубравушка», к которому была пристроена пекарня, еще в 2018 году признали самовольной постройкой, подлежащей сносу. Однако павильон по суду не демонтирован, а пристроенную к нему пекарню ее владелец хочет расширить дальше по улице, игнорируя мнение жителей соседнего дома и санитарные нормы, пожаловались сормовичи.

Нижегородское минимущества в 2018 году действительно выиграло судебные споры с Мехманом Бабировым по сносу торгового павильона. Так как капитальное строение было возведено на участке, выделенном под нестационарную торговлю, предпринимателя обязали в течение месяца демонтировать торговый павильон на Дубравной улице. В противном случае министерство должно самостоятельно исполнить судебное решение. Однако павильон никто не убрал. В минимущества сообщили, что запросили у судебных приставов информацию о ходе исполнительного производства, возбужденного в 2019 году.

Иван Сергеев