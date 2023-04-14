В Краснодаре расследуют убийство 18-летнего парня в квартире на улице Октябрьской

Следственный отдел по Западному округу Краснодара возбудил уголовное дело по факту убийства 18-летнего местного жителя (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

По данным следствия, убитый проживал на улице Октябрьской в Краснодаре со своей сестрой. Убийство, предварительно, произошло, когда молодой человек находился в квартире один. Его тело обнаружили вечером 13 апреля.

По данным интернет-СМИ, парня зарезал мужчина в маске, который откликнулся на объявление о продаже Sony PlayStation. Преступник похитил игровую приставку жертвы, ноутбук и умную колонку.

Расследование уголовного дела продолжается.

Олег Исаев

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