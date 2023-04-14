Миому весом 6 кг удалили жительнице Удмуртии

В столице Удмуртии врачи Городской клинической больницы № 6 удалили 50-летней пациентке миому весом 6 кг. Как сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пичнук, опухоль у пациентки обнаружили еще шесть лет назад, но тогда она была небольшой и не вызывала беспокойства.

Однако за последние полтора года миома разрослась так, живот женщины значительно увеличился. Врачи провели объемную операцию с удалением матки.

В настоящее время пациентка идет на поправку.

Напомним, ранее в Удмуртии врачи-гинекологи удалили у 46-летней пациентки опухоль весом более 11 кг и диаметром 31 см. Операция длилась более двух часов.