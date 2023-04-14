В ярославских поликлиниках унифицируют нагрузку терапевтов и педиатров

В поликлиниках Ярославской области введут единые нормы приема пациентов для терапевтов и педиатров. Об этом на заседании комитета областной думы по здравоохранению заявила заместитель директора регионального департамента здравоохранения Наталья Морозова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поликлиника в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Поликлиника в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ярославский губернатор Михаил Евраев заявил, что ярославцы смогут посещать врачей в других поликлиниках, а не только в том учреждении, к которому прикреплены. Запись будет осуществляться через единый номер 122. Как пояснили в департаменте здравоохранения, в ведомстве готовятся к новому формату работы.

«Мы увеличиваем количество приемов во всех поликлиниках. Буквально сегодня должен быть подготовлен приказ департамента по унифицированию норм нагрузки. То есть по нормам приема в час, по нормам времени приема на одного пациента. Это будет одинаково во всех учреждениях здравоохранения области»,— рассказала депутатам областной думы заместитель директора департамента здравоохранения Ярославской области Наталья Морозова.

По норме каждый терапевт в любой поликлинике региона будет принимать по 30 пациентов в смену: 22 первичный прием и 8 повторный. Дополнительно по теме высказался и директор департамента здравоохранения Сергей Луганский. Он отметил, что в большинстве случаев принцип закрепления за поликлиникой останется, и речь в большей степени идет о приеме у врачей узких направлений.

«То, что сказал Михаил Яковлевич, речь идет не о терапевте и педиатре. Прикрепленное население как обращалось за первичным приемом к терапевту и педиатру, и они уже будут определять дальнейшую маршрутизацию именно в прикрепленных медицинских организациях, так и будет»,— считает Сергей Луганский.

Андрей Иванов