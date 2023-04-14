В аэропорту Челябинска задержали седьмого причастного к убийству подростка

В Челябинске задержан седьмой подозреваемый в причастности к убийству старшеклассника. Ему уже предъявлено обвинение по п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Седьмого фигуранта – 20-летнего мужчину сотрудники полиции задержали в аэропорту Челябинска, когда он пытался покинуть Россию.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», убийство 17-летнего челябинца произошло ночью 9 апреля возле торгово-развлекательного комплекса «Космос». По версии следствия, группа молодых людей устроила драку и избила подростка из-за малозначительного повода. Один из участников ударил юношу ножом. Ранее были задержаны шесть причастных к преступлению в возрасте от 17 до 20 лет. Четверо из них - иностранные граждане. Всех суд отправил в СИЗО.