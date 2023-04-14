В Таганроге выявлена зараженная амброзией партия сои массой 1 тыс. тонн

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия обнаружила на одном из складов Таганрога партию сои, зараженной полыннолистной амброзией. Продукция направлена на специальную обработку, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Масса сои, в которой был выявлен опасный карантинный объект, составила 1 тыс. т. Предпринимателю, занимавшемуся реализацией продукции, объявлено предостережение по факту распространения опасного товара.

Амброзия входит в перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Семена этого растения, попадая в землю, быстро всходят. Амброзия засоряет поля, огороды, сады, а также угнетает другие культурные растения и снижает плодородность почвы.

Анастасия Назарова