В Стерлитамаке 19 человек обвиняются в организации и проведении азартных игр

Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении 19 членов организованной преступной группы по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и нарушении авторских и смежных прав (п.п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ). Обвинительное заключение утвердила прокуратуры республики, сообщили в пресс-службах региональных прокуратуры и СКР.

Как установило следствие, 38-летний Денис Круглов, 32-летний Айдар Давлетшин и 36-летний Динар Амиров вовлекли в организованную ими группировку 16 человек, среди которых распределили обязанности управляющих игровыми клубами, операторов-кассиров, администраторов, техников, инкассаторов, охранников.

Под нелегальные игровые клубы в городе были арендованы три нежилых помещения, в которых установили 33 компьютера с контрафактными программами для азартных игр и 47 игровых автоматов. автоматов. Правообладателям авторских прав на программное обеспечение был нанесен ущерб на сумму более 2,1 млн руб.

Организаторы в клубах не появились, а контролировали игорную деятельность дистанционно. Для конспирации в заведения допускались только проверенные, знакомые игроки.

Доход группировки составил более 20,4 млн руб.

Обвиняемые частично признали вину. Уголовное дело будет направлено в Стерлитамакский городской суд.

Майя Иванова

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