Объем безналичных операций в Прикамье вырос в 2022 году на 12%

В 2022 году жители Пермского края совершили 1,2 млрд безналичных операций на сумму 729 млрд руб. По сравнению с 2021 годом количество транзакций увеличилось на 9%, а их сумма — на 12%. Об этом сообщает Пермское отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В целом доля безналичных операций по банковским картам составила 97%. Остальное пришлось на снятие наличных. «Основными факторами роста количества и объема безналичных платежей стало как увеличение количества используемых жителями региона банковских карт, так и развитие платежной инфраструктуры. На начало текущего года на руках у пермяков находилось почти 7 млн карт. Годом ранее было на 20% меньше. Для их обслуживания в регионе в 2022 году работали 80 тыс. банкоматов и платежных терминалов. За год это число увеличилось почти на 2 тыс.»,— отметила заместитель управляющего Пермским отделением Банка России Марина Проскурякова.

Благодаря активному развитию новых форматов банковского обслуживания повышается доступность финансовых услуг для жителей отдаленных территорий края. Так, в небольших населенных пунктах, где нет банкоматов, оказалась востребованной услуга «Наличные на кассе». В настоящее время снять деньги при покупке товаров можно в 43 муниципальных образованиях Пермского края, услуга доступна более чем в 600 магазинах и АЗС.