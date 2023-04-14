Кубань вошла в число лидеров по приглашению жителей на иностранные вакансии

Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров, жителей которых чаще других приглашают на иностранные вакансии. При этом сама компания-работодатель может быть как иностранной, так и российской, говорится в исследовании hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Краснодарский край занял по этому показателю третье место. Жители региона получили за январь—март 4%, или около 4 тыс., от общего количества таких приглашений. Больше всего вакансий предлагалось из Казахстана (31%, или треть всех предложений) и Беларуси (25%), а также Грузии (10%), Узбекистана и Турции (по 6%), Кыргызстана и США (по 5%), Армении (4%) и ОАЭ (2%).

Больше предложений поступает только жителям Москвы (35%) и Санкт-Петербурга (13%). Еще по 3% предложений о работе направляют жителям Татарстана, Московской и Свердловской областей.

Всего в первом квартале приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тыс. резюме россиян. Это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего интерес к российским соискателям за год вырос в Индонезии (с четырех до 170), Сербии (с 51 до 428), Мексике (с 11 до 63), ОАЭ (с 438 до 2,2 тыс.), Турции (с 959 до 4,6 тыс.), Кыргызстане (с 1,2 тыс. до 4,7 тыс.) и США (с 1,1 тыс. до 4,3 тыс.). При этом чаще других россиян приглашают на работу компании из Казахстана (31%, или 29,5 тыс. приглашений), Беларуси (21%, или 20,5 тыс.), Грузии (10%, или 9,3 тыс.), Узбекистана (7%), Кыргызстана, Турции и США (по 5%).

Татьяна Ручкина

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