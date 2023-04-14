Суд ужесточил приговор бывшему начальнику отдела управления юстиции Алтайского края

Алтайский краевой суд ужесточил приговор экс-начальнику отдела управления юстиции региона. Таким образом, было удовлетворено соответствующее представление прокуратуры, рассказали в надзорном ведомстве.

Согласно материалам дела, начальник отдела материально-технического обеспечения управления юстиции Алтайского края в 2021-2022 годах получал от директора строительной компании взятки на общую сумму 200 тыс. руб. Вознаграждение предназначалась за выбор этой организации в качестве подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту помещений управления юстиции в разных районах Алтайского края, их беспрепятственную приемку и подписание документов по оплате.

В феврале 2023 года районный суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки (ч.5 ст.290 УК РФ) и оштрафовал на 3 млн руб. Прокуратура обжаловала приговор в связи с мягкостью наказания.

Краевой суд изменил решение суда первой инстанции и назначил бывшему чиновнику четыре года колонии строгого режима и штраф в размере 7-кратной суммы взятки.

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Илья Николаев