«Концентрации опасных веществ превышают допустимую норму более чем в 10 раз»

11 апреля Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Под запрет попадают и безникотиновые устройства, содержащие ароматизаторы или добавки. Кроме того, по новому законодательству будет запрещена и реклама всех устройств потребления никотиносодержащей продукции. Вейпы особенно популярны среди школьников, что вызывает беспокойство у родителей, власти и медиков, понимающих какой вред наносят электронные сигареты молодому растущему организму. Кроме никотина потенциальную опасность представляют глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и другие вещества, содержащиеся в жидкостях для вейпинга, уверен младший научный сотрудник химического факультета ЮФУ Владислав Меньщиков:



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

— Вейп (vape) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает человек. Состоит из мундштука, батареи, атомайзера, который включает нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем. Процесс использования таких устройств называется вейпингом.

Изначально такие устройства позиционировали как безопасную альтернативу традиционным сигаретам. Именно поэтому вейпами стали пользоваться как взрослые, так и молодые люди, желающие бросить курить. По этой причине, согласно опросу ВЦИОМа, 49% россиян перешли на ЭСДН (электронные средства доставки никотина).

Сегодня ЭСДН особенно популярны среди школьников, что вызывает серьезное беспокойство у родителей, медиков, представителей власти и общественности. Ученые ЮФУ также не остались в стороне. Так, старший научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии им. Д. И. Ивановского, доцент кафедры физиологии человека и животных Южного федерального университета Оксана Кундупьян отметила, что никотин, который содержится в большинстве вейпов, наносит вред здоровью детей, подростков и беременных женщин. Такие устройства отрицательно влияют на мозговую деятельность незрелого организма, ухудшают память ребенка, вызывают головные боли и снижают физическую активность. Кроме того, курение смесей, содержащих никотин, может вызвать передозировку и отравление, которые сопровождаются головокружением, тошнотой, повышенным слюноотделением, болью в животе, общей слабостью и другими симптомами.

Однако, помимо никотина, существенный вред организму наносят и ароматизаторы, в частности содержащийся в них диацетил, который вызывает облитерирующий бронхиолит, или иначе «попкорновую болезнь». Впервые ее выявили у сотрудников завода по производству попкорна. Причиной как раз был диацетил, который отвечает за маслянистый вкус продукта. Диацетил вполне можно есть, но вдыхать его крайне опасно, так как это приводит в итоге к воспалениям, образованию рубцов, сужению бронхиол, развитию дыхательной недостаточности и ранней инвалидности.

В принципе, потенциальную опасность представляет каждое вещество в составе жидкости для вейпов (сами потребители называют ее «жижей»). Она бывает разной по цвету, вкусу и аромату. Однако у всех смесей состав примерно одинаковый. В большинстве своем это глицерин, пропиленгликоль, никотин и пищевые ароматизаторы. Все компоненты, кроме никотина, считаются условно безопасными для здоровья человека. Так, глицерин используется при производстве косметики, может применяться как пищевая добавка в роли влагоудерживающего компонента. На тюбиках в составе «жижи» глицерин обозначается как Е422. Пропиленгликоль используется как пищевая добавка, а также он добавляется в антифриз, используется против обледенения крыльев и фюзеляжа самолета. В продуктах он встречается в виде компонента Е1520. Пищевые ароматизаторы разрешены для использования во всех странах мира, сложно встретить на прилавке продукт, который не содержал бы пищевых красителей и ароматизаторов. На первый взгляд, все эти компоненты безопасны для организма человека. Но в электронных сигаретах происходит нагрев смеси пропиленгликоля, глицерина, никотина и пищевых ароматизаторов при достаточно высоких температурах, что неминуемо сопровождается разложением компонентов, входящих в состав жидкости. Полученные новые соединения могут вступать в реакции при повышенных температурах и образовывать токсичные вещества.

Кстати, Международное агентство по изучению рака (IARC) еще в 1994 году, задолго до вейпинга, установило, что сам по себе аэрозольный пропиленгликоль — это сильный канцероген, приводящий к раздражению слизистых оболочек и дыхательных путей. Это подтвердил эксперимент, на который специалистов агентства подвигло ухудшение самочувствия работников театров, использовавших в дым-машинах для спецэффектов «безопасный» пропиленгликоль.

Теперь об ароматизаторах. Их очень много. Пока коллеги во всем мире проанализировали более 670 различных видов таких веществ, применяемых в жидкостях для вейпов. Наиболее распространенные — ацетальдегид, ацетоин, бензальдегид, диацетил, коричный альдегид и этилацетат. В жидкостях для вейпинга концентрации потенциально опасных веществ превышают допустимую норму более чем в 10 раз. При нагревании ультрадисперсные частицы ароматизаторов глубоко проникают в легкие и вызывают сильнейшее раздражение.

Плохо и то, что вместе с парами в легкие попадают и тяжелые металлы. В электронных устройствах нагрев инициируется с помощью нагревательной проволоки (кантал, нихром). Кроме того, близко к нагревательным элементам расположены различные латунные зажимы, металлические соединения и др. В итоге увеличивается концентрация металлов, попадающих в легкие. Накопление тяжелых металлов в организме приводит к повреждению почек, сердечно-сосудистым заболеваниям, вызывает нейротоксичность и способствует развитию раковых клеток.

Многие потребители уверены, что курение помогает им успокоиться или сосредоточиться на чем-либо, но сознают его опасность. Поэтому в качестве альтернативы выбирают вейпинг как более безопасный способ потребления табака — вейпы стали для курильщиков «волшебной таблеткой», вспомогательным средством на пути к полному отказу от курения. По данным ВЦИОМа, среди россиян, использующих электронные устройства, 98% ранее курили традиционные табачные изделия. Любители вейпинга, возможно, стали меньше потреблять никотина, но в итоге одну вредную привычку заменили на другую.

И здесь важно не искажать факты, а доносить до потребителей всю информацию и, конечно же, ограничивать доступ к такой продукции несовершеннолетним и детям. Принятый Госдумой закон — один из важных шагов на этом пути. И хотя он не вводит абсолютный запрет на вейпы, но запрещает розничную торговлю «устройствами для потребления никотиносодержащей продукции» и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы, а также «путем развозной и разносной торговли»; выпуск и обращение никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками «в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних»; открытую выкладку и демонстрацию устройств в магазинах. С одной стороны, это усиливает ответственность легальных продавцов ЭСДН за свои действия. С другой стороны, препятствует развитию нелегальных производств и черного рынка.