Жительнице Башкирии, укусившей сотрудника ГИБДД, вынесли приговор

Уфимский районный суд вынес приговор в отношении 53-летней Светланы Ивановой. Она признана виновной в применении насилия в отношении сотрудника власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд назначил ей наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.
Как установил суд, в июле 2022 года инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Daewoo Matiz под управлением Светланы Ивановой. На требования полицейских предъявить водительское удостоверение женщина закрылась в машине, отказываясь выходить. При попытке сотрудника ГИБДД разблокировать дверь через открытое окно автомобиля водитель несколько раз укусила его за левое предплечье, причинив легкий вред здоровью.
Подсудимая не признала вину.