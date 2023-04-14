Благоустройство сада Аксакова в Уфе завершится в третьем квартале

В третьем квартале текущего года должно завершиться благоустройство сада имени Аксакова в Уфе (является памятником культурного наследия). Об этом сегодня на встрече с представителями СМИ, которая состоялась в саду, сообщили представители управления капитального строительства администрации Уфы, выступающего заказчиком работ, и генерального подрядчика ООО «Альбит».

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Как прозвучало на встрече, территория сада (3,2 га) будет поделена на функциональные зоны — историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная площадка и так далее. Вместо металлической композиции «Аленький цветочек», возле которой фотографируются молодожены, будет установлена новая скульптура. На месте бывшего Виденеевского летнего театра разместится событийная площадка. Основной вход в парк со стороны улицы Пушкина — арка с колонами — будет восстановлена, отметили спикеры.

Директор «Альбита» Павел Ворфоломеев пообещал, что яблони сорта «Роялти», высаженные в саду Аксакова в 2021 году редакцией «Ъ-Уфа» и ее партнерами, останутся на своих местах. Всего в саду под вырубку попадают пять деревьев, добавил господин Ворфоломеев.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в марте «Альбит» стал победителем аукциона по отбору генподрядчика благоустройства сада Аксакова. Компания предложила исполнить контракты совокупной начальной стоимостью 243,35 млн руб. за 241,17 млн руб.

Булат Баширов

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