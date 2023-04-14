В Ярославле меры поддержки бизнеса остались без рекламы

ООО «Буракофф» включено в реестр недобросовестных поставщиков за неисполнение контракта по информированию предпринимателей в СМИ о мерах поддержки бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ярославского управления ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управление ФАС по Ярославской области

Фото: УФАС России по Ярославской области Управление ФАС по Ярославской области

Фото: УФАС России по Ярославской области

ООО «Буракофф», зарегистрированное в Перми, являлось исполнителем контракта с ГБУ ЯО «Корпорация развития малого среднего предпринимательства». Подрядчик должен был размещать пресс-релизы и лонгриды в интернет-СМИ о мерах поддержки, которые предоставляет предпринимателям центр «Мой бизнес». Стоимость контракта составила 200 тыс. руб. Информация должна быть размещена в СМИ с 16 по 22 декабря 2022 года, но документов об исполнении и самих публикаций подрядчик не представил.

23 марта 2023 года контракт был расторгнут заказчиком работ, а в ярославское управление ФАС было направлено обращение о включении подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков. Антимонопольщики провели свою проверку.

«Инспекция управления установила, что общество на связь с заказчиком не выходило, отчетные документы по исполнению услуг не направляло, услугу не оказывало. Такое ненадлежащее исполнение обязанностей привело к неблагоприятным последствиям для граждан, поскольку начинающие и действующие предприниматели не смогли получить из официального источника информацию о мерах поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,— отметили в Ярославском УФАС.

4 апреля Ярославское УФАС включило ООО «Буракофф» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.

Андрей Иванов