В Красноярске отремонтируют 10 мостов за 321 млн рублей

Департамент муниципального заказа администрации Красноярска объявил тендер на ремонт мостов в городе. Согласно конкурсной документации, размещенной на сайте, сумма работ составит 321 млн руб. В списке значатся 10 объектов.

Среди основных: Коммунальный мост, мост им. Павла Стефановича Федирко, а также три моста через реку Кача. Финансировать ремонт будет красноярский бюджет. Окончание подачи заявок на конкурс – 5 мая. Закончить работы подрядчик должен будет до 1 ноября 2023 года.

В начале года сообщалось, что на ремонт Коммунального моста через Енисей в Красноярске выделено 200 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Сергей Балин