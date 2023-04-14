В Башкирии предложили обеспечить мониторинг глюкозы у детей-диабетиков за счет федерального бюджета

Депутаты комитета Курултая Башкирии по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов решили направить обращение парламента республики к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко о необходимости включения в перечень медицинских изделий, закупаемых за счет федерального бюджета, системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей до 19 лет.

Проект обращения внесла депутат от КПРФ Гюзель Юсупова. По ее словам, сегодня устройства для мониторинга уровня глюкозы закупаются из средств регионального бюджета. Больные дети имеют право их получить только по решениям врачебной комиссии или суда. В последнее время отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом первого типа, в связи с чем средств республиканского бюджета недостаточно для обеспечения всех пациентов, отмечает депутат.

Министерство здравоохранения Башкирии направило положительное заключение на проект. Также его одобрила уполномоченный представитель главы республики в Курултае Альбина Воробьева.

Обращение будет рассмотрено на пленарном заседании парламента 25 апреля. В случае положительного решения его направят в Минздрав России.

По данным статистики, в Башкирии насчитывается более 120 тыс. больных сахарным диабетом. На диспансерном учете в прошлом году состояли 7304 человека с сахарным диабетом первого типа, из них около 1,6 тыс. детей, в том числе 1385 – с инвалидностью.

Влада Шипилова

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