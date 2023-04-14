Татьяна Москалькова согласовала кандидата на пост нового омбудсмена ЯНАО

Уполномоченного по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовала на должность омбудсмена в Ямало-Ненецком автономном округе кандидатуру депутата окружного заксобрания Андрея Нестерука. Об этом госпожа Москалькова рассказала в своем telegram-канале. До этого пост омбудсмена в ЯНАО занимал Анатолий Сак, который в феврале вышел на пенсию.

«Андрей Никонорович много лет руководил муниципалитетами округа, в 2020 году стал депутатом Законодательного собрания и не понаслышке знает о нуждах и чаяниях людей. Желаю Андрею Никоноровичу успехов в работе!»,—написала Татьяна Москалькова, добавив, что в 2022 году от жителей ЯНАО поступило 266 обращений.

Андрей Нестерук родился 16 апреля 1972 года. В 1994 году окончил Тюменский сельскохозяйственный институт, в 1999 году — Уральскую академию государственной службы, в 2013 году — Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина. Член депутатской фракции партии «Единая Россия».

Диана Сунагатуллина

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