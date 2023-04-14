«Рубин» подписал контракт с новым главным тренером до конца следующего сезона

Казанский «Рубин» подписал контракт с новым наставником Рашидом Рахимовым до конца следующего сезона. Об этом говорится в сообщении казанцев.

Напомним, господин Рахимов был назначен главным тренером клуба 12 апреля. Он сменил на своем посту Юрия Уткульбаева, при котором команда не проиграла ни одной официальной игры. Причины расторжения контракта не уточнялись.

15 апреля «Рубин» проведет первый матч во главе с Рашидом Рахимовым. Клуб сыграет в Казани с ярославским «Шинником». Матч начнется в 16:00.

"Ъ-Казань"