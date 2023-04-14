Суд рассмотрит дело туапсинца о хищении более 7 га земли у государства

Краевая прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 64-летнего жителя Туапсе, которого обвиняют в хищении более 7 га государственной земли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Freepik Фото: Freepik

Житель Туапсинского района обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, с 19 января по 4 августа 2010 года обвиняемый с сообщниками предоставили в регистрирующий орган поддельные свидетельства о праве собственности на землю, датированные 90-ми годами. Таким образом они заполучили семь земельных участков турбазы на берегу Черного моря. Нанесенный ущерб Российской Федерации и пгт. Новомихайловскому оценили в более 150 млн руб.

В 2017 году обвиняемый покинул территорию России и скрывался до 2022 года. После задержания ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, имущество арестовали.

Екатерина Мухамедова

Читайте нас в Telegram