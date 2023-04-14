В Хакасии осудили бывшего военнослужащего, организовавшего фальшивый СКА

Гарнизонный военный суд в Абакане рассмотрел уголовное дело младшему сержанту запаса Айдысу Монгушу, который обвинялся в 27 эпизодах мошенничества (ч.2 ст. 159 УК РФ) Его приговорили к штрафу в размере 200 тыс. руб. обязали компенсировать ущерб пострадавшим, сообщил Telegram-канал 2-го Восточного окружного военного суда.

Согласно материалам дела, обвиняемый создал видимость образования СКА в Кызыле и набора желающих в спортивные команды с последующим заключение контрактов о прохождении военной службы. От граждан, говорится в деле, сержант получал деньги под предлогом вступительных взносов, приобретения обмундирования и инвентаря, а также под видом оказания помощи в скорейшем вступлении в спортклуб, присвоении воинских званий, содействия при прохождении медицинского обследования и получения рецензий.

Следствие установило, что военнослужащий использовал вымышленное им должностное лицо, который якобы обладал полномочиями по образованию спортивного клуба. Используя эту схему, обвиняемый похитил почти 950 тыс. руб.

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Илья Николаев