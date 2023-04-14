Несколько субботников проведут в Ижевске 14 и 15 апреля

В столице Удмуртии сегодня, 14 апреля, пройдет несколько субботников, сообщает пресс-служба администрации города. Начнется благоустройство территорий в 15:00 с работ в сквере около Республиканского центра общественного здоровья.

Затем, в 16:00, жителям предлагают присоединиться к субботнику на территории в районе школы № 57 между домами № 66 и № 72 по улице К. Либкнехта.

15 апреля, в субботу, в 9:00 работы начнутся в парке Березовая роща. В 10:00 благоустройство пройдет в районе Дворца детского (юношеского) творчества. Кроме того, экологическая акция «Весеннее пробуждение Земли» с 10:00 начнется в лесу вдоль улицы 10 Лет Октября. Жителей приглашают навести порядок на участке от Армянской церкви до жилых № 67 № 69 домов. К работам присоединятся предпринимательницы и миссис Удмуртия.