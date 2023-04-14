Филиал «ПМУ» направил около 155 млн рублей на охрану труда, промышленную и пожарную безопасность в 2022 году

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» подвел итоги работы в направлении обеспечения промышленной и пожарной безопасности, а также выполнения соглашения по охране труда за 2022 год. На проведение всех запланированных мероприятий было направлено 154,5 млн рублей.

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Александр Бобров, руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «ПМУ»:

«Уралхим» направляет существенные средства на охрану труда, защиту от пожаров и аварий в филиале «ПМУ». Наша главная задача — приложить все усилия, чтобы исключить или минимизировать любые риски. Забота о профессиональном здоровье сотрудников также всегда в фокусе внимания. Это подтверждает успешное прохождение филиалом «ПМУ» ресертификационного аудита на соответствие международному стандарту ISO 45001:2018 в ноябре прошлого года.

В 2022 году в рамках масштабной программы модернизации систем противопожарной защиты предприятия на производстве аммиака введена в эксплуатацию автоматическая установка локального газового пожаротушения. Она предназначена для своевременного обнаружения и практически мгновенного устранения возгорания углекислым газом по 16 направлениям.

В направлении обеспечения промышленной безопасности в 2022 году среди лучших практик филиала «ПМУ» отмечается серьезное обновление программы ведения эксплуатационной документации на все трубопроводы предприятия в электронном виде. Дополнительно был установлен модуль для работы с сосудами, аппаратами, резервуарами и котлами. Результаты неразрушающего контроля промышленных емкостей в скором времени будут фиксироваться в программе с оформлением заключений и прогнозами динамики состояния оборудования.

Ключевые реализованные в 2022 году мероприятия в области охраны труда — это обеспечение сотрудников филиала «ПМУ» спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, профилактика различных заболеваний, санитарно-гигиенические мероприятия, специальная оценка условий труда и мероприятия по их улучшению, организация обучения по охране труда.

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (филиал «ВМУ») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь