Жителя Кущевского района будут судить за ложное сообщение о минировании кафе

В Кущевском районе завершили расследование уголовного дела в отношении жителя, заявившего об угрозе зданию кафе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

40-летний мужчина позвонил в дежурную часть местного отдела полиции и сообщил ложные сведения о якобы существующей угрозе зданию кафе, расположенного в станице Кущевской. На место приехали полицейские, сотрудники УФСБ и экстренных служб. При проверке здания сведения об угрозе не подтвердились, опасных предметов в нем не нашли.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. На период предварительного следствия он находился под подпиской о невыезде. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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