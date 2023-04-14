На Донбассе погиб военнослужащий из Прикамья

В ходе специальной военной операции России на Украине погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Карагайского округа Александр Кайгародов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

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Известно, что военнослужащий погиб 15 марта на Донбассе. Александру Кайгародову было 27 лет.