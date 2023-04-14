В Башкирии планируют построить агрокомплекс для выращивания овощей за 1 млрд рублей

Компания «Экосалат» планирует построить комплекс по производству, хранению, переработке и фасовке овощей открытого грунта в Нуримановском районе Башкирии. Проектная мощность агрокомплекса составит 10 тыс. т продукции в год. Сумма вложений оценивается в 1 млрд руб., часть средств уже вложена в приобретение тракторов, теплиц, оборудования и контейнеров для хранения, сообщили представители компании на заседании «Инвестчаса» в правительстве Башкирии.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поручил профильным ведомствам предоставить меры господдержки предпринимателю.

ООО «Экосалат» зарегистрировано в Нуримановском районе Башкирии в феврале 2018 года. Агрофирма специализируется на выращивании салатов, капусты, лука порея и сельдерея. Принадлежит Тамаре Поповой. В 2021 году чистая прибыль предприятия составила 4,1 млн руб. при выручке 104,5 млн руб.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте