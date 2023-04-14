Жительницу Ижевска задержали за кражу ювелирных изделий у пенсионерки под предлогом снятия порчи

В столице Удмуртии задержали 48-летнюю местную жительницу, ранее судимую за незаконный оборот наркотиков. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, женщину подозревают в краже ювелирных изделий под предлогом снятия порчи с пенсионерок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что на улице женщина предложила пенсионерке донести ее сумки. Однако затем мошенница сообщила пожилой ижевчанке, что кто-то из ее родных болен и необходимо провести обряд исцеления. Пенсионерка рассказала, что в настоящее время ее сын проходит лечение в больнице.

Для проведения обряда пожилая женщина достала из шкатулки золотое кольцо и передала новой знакомой. После некоторых манипуляций с украшением женщина попросила у хозяйки квартиры воды, после чего похитила ювелирные изделия и, попрощавшись с женщиной, покинула квартиру.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные украшения злоумышленница перепродала.