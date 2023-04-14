Количество случаев укусов клещей в Башкирии выросло почти в 40 раз

В медицинские организации в Башкирии по поводу укусов клещей обратился 271 человек, что превышает среднемноголетние показатели, сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора. В прошлом году в это время были зафиксированы семь укусов клещей.

В текущем сезоне планируется вакцинировать от клещевого энцефалита более 35 тыс. человек, отмечается в сообщении.

Пункты по приему и исследованию клещей на вирусы энцефалита и боррелиоза открыты в Центре гигиены и эпидемиологии, а также в его филиалах.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте