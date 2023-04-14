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обновлено 10:14

Члены ОПГ, производившие мефедрон, приговорены к длительным срокам лишения свободы

Пермский краевой суд на основании вердикта коллегии присяжных признал пятерых подсудимых виновными в незаконном производстве наркотиков, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В ходе следствия и суда было установлено, что летом 2019 года ранее неоднократно судимый житель Перми создал преступную группу для производства мефедрона. В состав группы вошли три жителя Перми и житель Санкт-Петербурга. Злоумышленники купили химическое оборудование и организовали лабораторию в селе Култаево. Всего ими был произведен 1 кг мефедрона. Дальнейшая их деятельность была пресечена полицией.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновных к лишению свободы на срок от 15 до 18 лет 6 месяцев со штрафом в размере от 500 тыс. до 900 тыс. руб.

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