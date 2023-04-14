Омский суд потребовал исключить из тарифа для населения необоснованные расходы регоператора по ТКО

В Омской области суд по иску прокуратуры признал недействующим приказ РЭК Омской области, которым был установлен завышенный для потребителей тариф на услуги регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Магнит».

По данным прокуратуры, РЭК, устанавливая на 2022 год тариф на вывоз мусора, в необходимую валовую выручку ООО «Магнит» включила экономически необоснованные расходы по транспортировке отходов на общую сумму 583,8 млн руб. Кроме того, выявлены нарушения при исполнении «Магнитом» договоров по вывозу ТКО на 2020 год на территории всего региона. Это, посчитали в прокуратуре, привело к «значительной разнице между стоимостью фактически оказанных услуг по транспортированию мусора по сравнению со стоимостью, оплаченной ООО «Магнит» сторонам контрактов».

Суд обязал РЭК проанализировать стоимость фактически оказанных ООО «Магнит» услуг и исключить из тарифа необоснованно понесенные расходы.

«Магнит» в июле 2018 года на 10 лет получил статус регионального оператора по обращению с ТКО в Омской области, став единственным участником торгов. Сумма контракта составила 32,5 млрд руб.

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Оксана Павлова