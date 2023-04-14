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«Работа.ру»: каждый третий нижегородец вносит весь доход в семейный бюджет

Весь заработок в семейный бюджет вносят 33% жителей Нижегородской области, сообщили аналитики сервиса «Работа.ру» по результатам собственного исследования. Так поступают 40% опрошенных женщин и 25% мужчин.

Еще 19% респондентов сообщили, что оставляют на личные расходы десятую часть зарплаты, 17% оставляют себе до трети, еще 17% — больше половины дохода, 14% — от трети до половины заработка.

По результатам исследования, 72% нижегородцев рассказывают семье о всех источниках дохода. 17% респондентов сообщили, что вообще не говорят родным о том, сколько зарабатывают. 11% рассказывают о деньгах только некоторым членам семьи.

Опрос проводился в апреле 2023 года. Участие приняли 500 совершеннолетних жителей Нижегородской области.

Анастасия Еремина

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