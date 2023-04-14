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Первый домашний матч ФК «Зенит-Ижевск» закончился проигрышем

ФК «Зенит-Ижевск» 13 апреля в столице Удмуртии проиграл в своем первом домашнем матче в рамках Первенства России среди клубов Второй лиги. Команда играла против «Динамо» из Барнаула. Матч закончился со счетом 1:4, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск»

Фото: пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск»

«Я не считаю, что игра была провальная — было провальным начало. Причины есть, но все останется внутри клуба. Но так после 0:2, конечно, тяжело, но ребята собрались, попытались, но немного ушли не в ту игру, в которую хотели бы»,— отметил главный тренер «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко.


В турнирной таблице «Зенит-Ижевск» оказался на девятой строчке. 16 апреля команда сыграет против омского «Иртыша».

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