Первый домашний матч ФК «Зенит-Ижевск» закончился проигрышем

ФК «Зенит-Ижевск» 13 апреля в столице Удмуртии проиграл в своем первом домашнем матче в рамках Первенства России среди клубов Второй лиги. Команда играла против «Динамо» из Барнаула. Матч закончился со счетом 1:4, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск» Фото: пресс-служба ФК «Зенит-Ижевск»

«Я не считаю, что игра была провальная — было провальным начало. Причины есть, но все останется внутри клуба. Но так после 0:2, конечно, тяжело, но ребята собрались, попытались, но немного ушли не в ту игру, в которую хотели бы»,— отметил главный тренер «Зенит-Ижевск» Андрей Блажко.

В турнирной таблице «Зенит-Ижевск» оказался на девятой строчке. 16 апреля команда сыграет против омского «Иртыша».