На Литейный и Пискаревский проспекты могут вернуть трамваи

Смольный обсуждает возможность возвращения трамвайного движения по Литейному и Пискаревскому проспектам. Оттуда его убрали в начале нулевых, сообщили 13 апреля в комитете по транспорту.

Соответствующий документ подписан зампредседателем комитета Ренатом Ягудиным и опубликован в социальных сетях инициативной группы по защите транспортной инфраструктуры Петербурга. В нем отмечается, что в комтрансе одобрили предложения «Горэлектротранса» об увеличении протяженности трамвайных путей на 25% и восстановлении движения на Литейном и Пискаревском проспектах. О сроках реализации в документе не уточняется.

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