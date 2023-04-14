В Башкирии на пенсионера – «замминистра МВД СССР» – завели уголовное дело

Дуванский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении жителя Дуванского района по подозрению в участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщили пресс-службах республиканских СКР и МВД. По данным «Ъ-Уфа», речь идет о 69-летнем Валерии Петрове.

В 2022 году Салаватский межрайонный суд признал Валерия Петрова виновным в аналогичном преступлении в связи с участием в межрегиональном общественном объединении «Союз Славянских Сил Руси» (СССР, в 2019 году решением Верховного суда Республики Коми признано экстремистским и его деятельность запрещена на территории страны) и назначил два года условно с испытательным сроком на год.

Однако, по предварительным данным, пенсионер не отказался от своих идей и продолжил участвовать в запрещенной организации. По решению суда осужденный, обязанный являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию, пытался вручать протоколы, подписанные от своего имени, о якобы совершении сотрудником инспекции преступления. При этом Валерий Петров представлялся исполняющим обязанности первого заместителя министра внутренних дел – начальника главного следственного управления МВД СССР.

«Таким образом он продолжал распространять материалы, содержащие идеологию экстремистской организации, а также используемую членами данной организации символику, относящуюся к периоду существования СССР», говорится в сообщении.

Сотрудники центра по противодействия экстремизму МВД по РБ пресекли деятельность подозреваемого. В отношении пенсионера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Венера Хисамова

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