Проектирование новой котельной в Переславле подешевело в два раза

В Переславле завершен конкурс по выбору подрядчика, который займется проектированием новой котельной. Победителем признано ООО «Корсэль» из Перми. Итоги конкурса размещены на портале госзакупок.
Тепловые сети
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Изначально проектирование новой котельной на улице Магистральная было оценено администрацией Переславля в сумму 40 млн руб. Но сам конкурс оказался конкурентным, было подано пять заявок, а цена работ упала до 19,5 млн руб. Победителем конкурса объявлено ООО «Корсэль», зарегистрированное в Пермском крае.
Сами работы будут проходить в течение 7 месяцев. Подрядчик должны провести инженерные изыскания и подготовить проект строительства «автоматизированной котельной без постоянного присутствия персонала» мощностью 151,9 МВт, а также тепловых сетей и газопровода вокруг объекта. Вид топлива для будущей котельной— природный газ. К исходу 210 дней работ проект должен иметь положительное заключение госэкспертизы. В техзадании по проектированию указано, что возведение котельной в Переславле на 100% финансируется из областного бюджета.