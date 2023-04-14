Проектирование новой котельной в Переславле подешевело в два раза

В Переславле завершен конкурс по выбору подрядчика, который займется проектированием новой котельной. Победителем признано ООО «Корсэль» из Перми. Итоги конкурса размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тепловые сети

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Тепловые сети

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Изначально проектирование новой котельной на улице Магистральная было оценено администрацией Переславля в сумму 40 млн руб. Но сам конкурс оказался конкурентным, было подано пять заявок, а цена работ упала до 19,5 млн руб. Победителем конкурса объявлено ООО «Корсэль», зарегистрированное в Пермском крае.

Сами работы будут проходить в течение 7 месяцев. Подрядчик должны провести инженерные изыскания и подготовить проект строительства «автоматизированной котельной без постоянного присутствия персонала» мощностью 151,9 МВт, а также тепловых сетей и газопровода вокруг объекта. Вид топлива для будущей котельной— природный газ. К исходу 210 дней работ проект должен иметь положительное заключение госэкспертизы. В техзадании по проектированию указано, что возведение котельной в Переславле на 100% финансируется из областного бюджета.

Андрей Иванов