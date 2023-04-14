Более 50% опрошенных свердловских руководителей следят за подчиненными с помощью камер

Порядка 52% свердловских руководителей следят за подчиненными с помощью камер, датчиков и ПО, показало исследование сервиса «Зарплата.ру». Во время исследования было опрошено 1986 руководителей из всех регионов России, в том числе в Свердловской области. Выяснилось, что технические средства слежения за активностью сотрудников используют 52% менеджеров, и большинство из них (97%) это не скрывают от персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным опроса, на нецелевые действия (чтение новостей, переписку в мессенджерах, онлайн-шопинг и другое) отвлекаются 46% свердловских работников. Работодатели пытаются пресечь такое поведение с помощью слежения через камеры видеонаблюдения (66%), использования периферийных устройств со встроенными датчиками активности (14%), карт доступа с регистрацией времени прихода-ухода (20%).

48% руководителей применяют специализированное ПО с функциями отслеживания. Около 71% фиксируют сайты, которые сотрудники посещают во время рабочего дня, другие фиксируют время включения и выключения компьютера, также работодатели периодически делают снимки экрана в течение рабочего дня.

По данным «Зарплаты.ру», большинство опрошенных руководителей замечают недобросовестную трату времени примерно один раз в месяц (38%). Обычно работников ловят на личных телефонных разговорах (52%), мобильных играх (57%), личных переписках (43%), просмотре разных страниц в интернете (39%), онлайн-шоппинге (34%) и на сторонней подработке (11%).

77% случаях руководители просят объяснений от сотрудника, 34% частично лишают работника премии, 25% повышают ему объем задач и 6% прибегают к увольнению.

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