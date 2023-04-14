По итогам первых месяцев 2023 года в Орловской области насчитали почти полторы тысячи банкротов

По состоянию на 1 марта текущего года в Орловской области в процедурах банкротства находится 1491 должник, сообщила пресс-служба УФНС по региону. В ведомстве напомнили, что заявить о своем банкротстве может гражданин с не менее чем 500 тыс. руб. совокупной задолженности. Причем указанные требования не должны быть исполнены в течение трех месяцев. Дело о банкротстве гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, рассматривается арбитражным судом по его месту жительства.

В половине регионов Черноземья в 2022 году был зафиксирован рост числа банкротств компаний, тогда как в остальной России динамика снизилась на 12% из-за действовавшего моратория на подачу контрагентами исков. Несмотря на него, в Белгородской области юридических лиц обанкротилось на 28% больше, в Воронежской — на 12%, в Орловской — на 9%. Эксперты объясняли, что в первую половину года суды рассматривали иски, поданные еще до начала спецоперации, а полностью ее последствия для бизнеса будут заметны в динамике банкротств уже по итогам 2023-го.

Кроме того, напомним, что в 2022-м в макрорегионе значительно выросло количество признанных банкротами граждан. По данным ЕФРСБ, за девять месяцев прошлого года увеличение числа признанных несостоятельными жителей достигло 62% в Курской области, динамика других регионов несколько ниже. Так, 29% она составила динамика в Воронежской (1 777 банкротов вместо 1 384 за аналогичный период 2021-го) и Орловской (565 вместо 439) областях. В Липецкой области показатель за три квартала вырос на 26%, с 1 378 до 1 741 банкрота. Он показал увеличение к крайне высокой базе 2021 года. Одновременно за указанный период возросло число поданных исков о самобанкротстве, которые суды окончательно рассмотрят уже в 2023-м. Эксперты считают, что динамика банкротств становится репрезентативным показателем ухудшения финансового положения россиян и роста безработицы.

Владимир Зоркий