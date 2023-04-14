В Омске у нелегального оружейника изъяли три пистолета и патроны

В ходе совместной операции МВД и ФСБ задержан 59-летний житель Кировского округа Омска, который занимался незаконным изготовлением оружия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), за что ему грозит от четырех до шести лет лишения свобода, рассказали в пресс-службе омской полиции.

При проведении обыска у оружейника-нелегала изъяли три пистолета кустарного производства — два ствола, конструктивно схожих с пистолетами системы ПМ, и один ствол, схожий с ТТ. Кроме того, силовики обнаружил и изъяли 38 патронов различного калибра и ножи, которые направлены на экспертизу.

Со слов подозреваемого, пистолеты он изготовил в 2022 году. В настоящее время оперативниками устанавливается его возможная причастность к иным фактам противоправной деятельности.

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Илья Николаев