РЖД завершили проектирование гостиницы у ДК Железнодорожников

ОАО «РЖД» завершило разработку проекта своей ведомственной гостиницы, которая должна разместиться в Перми на ул. Локомотивной, у Дворца культуры железнодорожников. Как сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу СвЖД, в настоящее время ведется подготовка к передаче документации на госэкспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, изначально РЖД намеревались построить гостиницу на своем участке по ул. Локомотивной, 1, который расположен за зданием ДКЖ и ЖК «Олимп» и граничит с Черняевским лесом и ведомственным стадионом «Локомотив». Железнодорожники планировали вырубить деревья на прилегающей территории и обустроить там парк. Однако проект вызвал негативную реакцию общественности. Жители близлежащих к ДКЖ домов и природозащитники были против и предлагали РЖД найти другое место для гостиницы. В результате переговоров с краевыми властями ОАО решило возвести гостиницу на другом принадлежащем компании участке возле ДКЖ, который занят тополями. В 2021 году комиссия по землепользованию и застройке одобрила установление на этой территории необходимой для реализации проекта подзоны Ц-4 с высотностью в 10 этажей.