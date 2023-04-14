Швейцарской Chanel не удалось взыскать с липецкого предпринимателя ущерб за использование товарного знака

Арбитражный суд Липецкой области отказал в удовлетворении иска швейцарской компания Chanel SARL, которая требовала взыскать с местного предпринимателя 300 тыс. руб. упущенной выгоды. В такую сумму компания оценила ущерб, который ей якобы был причинен административным правонарушением – незаконным использованием товарного знака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В исковом заявлении представители швейцарской компании пояснили, что индивидуальный предприниматель из Липецка привлечен к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 административного кодекса РФ. Он реализовал две рубашки на молнии серого цвета, содержащие охраняемые товарные знаки «Chanel». Указанным решением ответчику назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 50 тыс. руб., а его продукция арестована и конфискована. В обоснование предъявленного к возмещению размера убытков в 300 тыс. руб. истец «учел информация о ценах на оригинальную продукцию, предоставленную правообладателем».

Однако в ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что доказательств прямой потери клиентов правообладателем из-за контрафактных товаров, «готовых купить оригинальную продукцию», не представлено. «Из материалов дела не усматривается, что стороны конкурируют на одном и том же рынке (нарушитель использует очевидно неоригинальные товары престижных брендов и продает их совершенно иному классу потребителей, чем те, кто покупает подлинное изделие). Кроме того, контрафактный товар был конфискован, а, следовательно, отсутствует факт его реализации и вытеснение с рынка оригинальной продукции, вследствие чего у истца могли возникнуть убытки»,- пришел к выводу суд. Пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Владимир Зоркий