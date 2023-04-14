Мобилизованный из Нижневартовска погиб в ходе СВО

В конце марта на Донбассе погиб 26-летний мобилизованный из Нижневартовска Николай Музыка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Власти Югры пообещали оказать помощь семье погибшего.

Николай Музыка окончил православную гимназию и после 9-го класса поступил в Тюменское духовное училище. С 2014 года учился в Екатеринбургской духовной семинарии, а впоследствии был призван в армию. По окончании срочной службы он работал электромонтером ЗАО «Горсвет».

В рамках частичной мобилизации Николай Музыка был призван осенью прошлого года. У погибшего остались бабушка, тети и дядя.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте